Израиль планирует охотиться на главарей ХАМАС по всему миру, - СМИ

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху приказал шпионским агентствам разработать план ликвидации главарей ХАМАСа за пределами Сектора Газа, проживающих в Турции, Катаре или других странах.

В 1970-х годах Израиль уже начинал многолетнюю кампанию по ликвидации палестинских террористов, которые были причастны к теракту на Олимпийских играх в Мюнхене.

Некоторые призывали Израиль немедленно ликвидировать главарей ХАМАСа Халеда Мешааля после нападения боевиков 7 октября, впрочем, если это сделать на территории Катара или Турции, это могло бы осложнить дипломатические усилия по освобождению заложников. Поэтому идея была отвергнута.

Отмечается, что Нетаньяху уже намекал на планы ликвидировать главарей ХАМАСа по всему миру во время обращения в ноябре, что вызвало гнев среди тех, кто считает необходимым держать такие планы в тайне.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Во время нападения террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Иерусалим со своей стороны начал операцию против террористов и наступательную активность на Секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

При этом Нетаньяху заверил, что Израиль продолжит боевые действия на территории Сектора Газа по возвращении заложников.