Израиль подтвердил развертывание своих войск в буферной зоне на границе с Сирией

Израильская армия объяснила такие действия "обеспечением безопасности израильтян и общин на Голанских высотах".

"Отмечаем, что ЦАХАЛ не вмешивается во внутренние события в Сирии. Однако будет продолжать действовать столько, сколько необходимо, чтобы сохранить буферную зону и защитить Израиль и его гражданское население", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сегодня, 8 декабря, СМИ сообщали, что израильские танки пересекли границу с Сирией после того, как режим Башара Асада официально упал, а повстанцы зашли в Дамаск.