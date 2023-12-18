Израиль вскоре перейдет к следующей фазе операций в Секторе Газа, - Галлант

По его словам, местное население, скорее всего, сможет сначала вернуться на север Газы, который был самым населенным районом средиземноморского анклава до вторжения Израиля в ответ на атаки ХАМАС 7 октября.

При этом Галлант не назвал сроки перехода к новому этапу операции.

Большинство жителей северной части Газы последовали указаниям Израиля эвакуироваться на юг, где военные регулярно приказывают людям двигаться дальше на фоне непрекращающихся воздушных ударов и перестрелок с боевиками исламистской группировки.

"Скоро мы сможем различать разные районы Газы. каждом районе, где мы выполним свою миссию, мы сможем постепенно перейти к следующему этапу и начать работу по возвращению местного населения. Это означает, что на севере это может быть достигнуто быстрее, чем на юге", - заявил Галлант.

Война в Израиле

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в Секторе Газа.

24 ноября между Тель-Авивом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

Президент США Джо Байден заявлял, что Израиль начинает терять мировую поддержку из-за "невыборочных бомбардировок" Сектора Газа. Также Генассамблея ООН большинством голосов проголосовала по требованию прекращения огня.

В то же время, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что международное давление не остановит войну против ХАМАСа.

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