Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана до получения С-400 от России, Bloomberg

Россия публично не заявляла, будет ли она поставлять оружие, но Москва и Тегеран сблизились после вторжения Москвы в Украину. Для развертывания С-400 потребуется менее двух лет.

"Чем дольше вы ждете, тем сложнее это становится, - сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху об ударе по Ирану на конференции по безопасности в Тель-Авиве на прошлой неделе. - Мы очень долго ждали. Я могу сказать вам, что сделаю все, что в моих силах, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия".

Как отмечает Bloomberg, такие открытые угрозы - ежедневно поступающие из Израиля - представляют собой сложную смесь намерений и сообщений, направленных на Тегеран и Вашингтон, хотя Израиль бомбил ядерные объекты в Ираке в 1981 году и в Сирии в 2007 году.

Россия предложила Ирану "беспрецедентное сотрудничество в области обороны, в том числе по ракетам, электронике и противовоздушной обороне" и может предоставить Тегерану истребители, заявил на прошлой неделе официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Обеспокоенность ядерной программой Ирана возросла после того, как международные наблюдатели обнаружили уран, обогащенный до 84% чистоты - чуть ниже 90%, необходимых для производства оружия. По словам высокопоставленного израильского чиновника и бывшего высокопоставленного чиновника США, к концу 2023 года у Ирана будет достаточно урана, обогащенного до 60%, для производства 10 бомб.

Израиль по-прежнему надеется, что США возглавят любой возможный удар, и хотя администрация Байдена не исключает военных действий, она предпочитает дипломатию.

Иран обвиняет Израиль в убийстве своих ученых-ядерщиков, совсем недавно, в конце 2020 года, а также в кибертаке и диверсиях на ядерных объектах. Израиль публично не признает их, но они широко признаются официальными лицами как в США, так и в Израиле.