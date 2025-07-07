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Израиль может подписать соглашения с Сирией, Ливаном и Саудовской Аравией, - посол

Понедельник 07 июля 2025 15:00
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Израиль может подписать соглашения с Сирией, Ливаном и Саудовской Аравией, - посол Фото: Михаэль Бродский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко, Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько

После 7 октября на Ближнем Востоке началась новая эпоха - ХАМАС и его союзники не достигли целей, а Израиль приблизился к дипломатическому прорыву.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

По его словам, ХАМАС, организовав нападение 7 октября 2023 года, надеялся на поддержку со стороны "Хезболлы", хуситов и Ирана, чтобы поставить Израиль на колени.

Однако все стало наоборот: боевики ХАМАС разгромлены в Секторе Газа, "Хезболла" - в Ливане, а иранская ядерная программа, по словам дипломата, откатилась на несколько лет назад.

Это, по мнению Бродского, создает условия для расширения Авраамовых соглашений - мирных договоренностей между Израилем и рядом арабских стран.

Сейчас ведутся переговоры с Сирией, Ливаном и Саудовской Аравией.

"Израиль - это не просто сильное и влиятельное государство, а это страна, с которой нужно дружить, и от этой дружбы можно получать дивиденды, - отметил посол.

США ключевой игрок

По словам Бродского, главной движущей силой являются Соединенные Штаты, которые способны предложить партнерам в регионе политические и экономические дивиденды.

Кроме того, сдвиги стали возможными благодаря смене власти в Сирии - новое руководство менее агрессивно настроено против Израиля.

Также посол напомнил, что в Ливане армия впервые за долгое время начала реально контролировать южные территории страны.

Это, вместе с ослаблением "Хезболлы", открывает путь к присоединению Ливана к Авраамовым соглашениям.

Сирия и Голаны

На вопрос о вероятном отказе Сирии от претензий на Голанские высоты, Бродский ответил осторожно:

"Не знаю, достаточно ли этого, чтобы заключить формальные отношения с Сирией, но это однозначно шаг в правильном направлении, если это правда", - сказал он.

Он подчеркнул, что Израиль готов к диалогу и видит потенциал в налаживании новых связей.

Особенно учитывая положительный опыт сотрудничества с ОАЭ после подписания мирного соглашения - происходит активная торговля, обмен технологиями и туристическое развитие.

Перемирие в Газе

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иерусалим согласен на условия для прекращения огня на 60 дней. В ХАМАС ответили, что положительно оценивают предложение.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед вылетом в США, где он встретится с Трампом, заявил, что выступает против соглашения, при котором ХАМАС останется в Газе.

Подробнее о трех ключевых изменениях в потенциальной сделке, которые выдвинул ХАМАС, - читайте в материале РБК-Украина.

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