Израиль может обменять тело главы ХАМАС на заложников, - CNN

Согласно сообщениям местных СМИ, останки Синвара в настоящее время хранятся в секретном месте в Израиле после того, как в среду он был убит израильскими войсками на юге Газы.

По словам двух источников CNN, вопрос освобождения заложников, скорее всего станет приоритетом для Израиля. Этот момент будет учитываться при принятии решения о том, как использовать останки человека, которого израильское государство обвиняет в организации терактов 7 октября 2023 года.

CNN пишет, что сейчас в Газе остаются более 100 заложников, которых взяли в плен во время атак под руководством ХАМАС. Один израильский чиновник сообщил, что в настоящее время власти Израиля взвешивают, как "быстро оказать давление" на ХАМАС, чтобы их отпустили.

"Если ХАМАС хочет обменять его останки на израильтян, живых или мертвых, тогда ладно", - сказал дипломат.

Оба источника согласились, что Синвара можно рассматривать как "разменную монету". И обмен тела на заложников, вероятно, единственный способ вернуть останки лидера ХАМАС в Газу. В ином случае, по словам собеседника издания, его передача не состоится.

В то же время дипломатический источник заявил, что возвращение останков Синвара в Газу при любых обстоятельствах представляет риск сплотить сторонников ХАМАС. В частности, если глава группировки будет похоронен в Газе, то место захоронения может стать святыней для последователей.

Вчера в офисе президента Израиля сообщили, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и глава государства Ицхак Герцог провели совещание по вопросам безопасности. Оно было посвящено "значительному окну возможностей", которое представляет собой убийство Синвара для возвращения заложников.

Днем ранее, 17 октября, Нетаньяху в своем выступлении призвал членов ХАМАС, которые все еще удерживают израильских заложников, сложить оружие и вернуть пленников. Он заявил, что тому, кто это сделает, будет разрешено "выйти и выжить".