Израиль мог ликвидировать лидера ХАМАС в Секторе Газа, - ЦАХАЛ
Воины Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали в Секторе Газа трех террористов. Одним из них может быть лидер ХАМАС Яхья Синвар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ в Telegram и The Times of Israel.
"Первоначальный отчет - в ходе операций ЦАХАЛа в Секторе Газа были ликвидированы три террориста. ЦАХАЛ и Израильское космическое агентство проверяют возможность того, что одним из террористов был Яхья Синвар. На данном этапе личности террористов не могут быть подтверждены", - сказано в сообщении Армии обороны Израиля.
Также военные уточнили, что в здании, где ликвидировали террористов, не было обнаружено признаков присутствия заложников.
Более подробную информацию в ЦАХАЛ пообещали раскрыть позже.
При этом, как сообщает The Times of Israel со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Израиля, "существует большая вероятность", что ЦАХАЛу удалось ликвидировать Синвара.
Яхья Синвар
Стоит заметить, что Яхья Синвар родился в 1962 году. В возрасте 25 лет он участвовал в убийстве палестинцев, которые подозревались в сотрудничестве с Израилем.
За 12 убийств он провел в израильских тюрьмах более 20 лет - с 1988 года до 2011 года. Боевика освободили по итогам сделки. Уже в 2012 году его избрали членом политбюро ХАМАС, а в 2017 году - лидером ХАМАС в Секторе Газа.
В мае этого года прокурор МУС Карим Хан запросил ордер на арест Синвара.
К слову, 27 сентября Израиль нанес авиаудар по столице Ливана Бейруте, в результате чего был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасан Насралла. Он управлял группировкой десятки лет.
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