Израиль мог ликвидировать лидера ХАМАС в Секторе Газа, - ЦАХАЛ

Воины Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали в Секторе Газа трех террористов. Одним из них может быть лидер ХАМАС Яхья Синвар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ в Telegram и The Times of Israel .

"Первоначальный отчет - в ходе операций ЦАХАЛа в Секторе Газа были ликвидированы три террориста. ЦАХАЛ и Израильское космическое агентство проверяют возможность того, что одним из террористов был Яхья Синвар. На данном этапе личности террористов не могут быть подтверждены", - сказано в сообщении Армии обороны Израиля.

Также военные уточнили, что в здании, где ликвидировали террористов, не было обнаружено признаков присутствия заложников.

Более подробную информацию в ЦАХАЛ пообещали раскрыть позже.

При этом, как сообщает The Times of Israel со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Израиля, "существует большая вероятность", что ЦАХАЛу удалось ликвидировать Синвара.