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У Израиля нет намерения контролировать Сектор Газа, - Блинкен

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Израиль абсолютно не намерен контролировать Сектор Газа. Поскольку израильтяне не могут находиться в положении, когда они постоянно находятся под угрозой террористических атак.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Я думаю, мы знаем две вещи. Мы не можем вернуться к статус-кво. Они не могут вернуться к статус-кво, когда ХАМАС в состоянии управлять Сектором Газа и повторить то, что он сделал", - заявил он. 

Блинкен подчеркнул, что у Израиля нет желания управлять Сектором Газа. 

"Как я слышал от израильтян, у них нет абсолютно никаких намерений, никакого желания самим управлять Газой. Они ушли из Газы в одностороннем порядке, безоговорочно, пару десятилетий назад, но они не могут находиться в положении, когда они постоянно находятся под угрозой самых ужасных террористических атак, исходящих из Сектора Газа", - добавил он. 

По его словам, необходимо найти гарантии, которые не позволили бы ХАМАСУ совершать атаки на Израиль. 

"Поэтому необходимо найти что-то, что гарантировало бы, что ХАМАС не сможет сделать это снова. Но это также не приведет к возврату к израильскому управлению Газой, чего они не хотят и не собираются делать. Существуют различные идеи относительно того, что за этим может последовать, но все это, на мой взгляд, требует работы, и работать над этим нужно даже сейчас, когда Израиль справляется с существующей угрозой", - добавил Блинкен. 

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. После этого Израиль начал операцию против ХАМАС. Ее следующим этапом может стать наземная операция в Секторе Газа.

В США, Европе и других странах мира проходят акции в поддержку палестинского народа. Зачастую они заканчивают столкновениями и задержаниями.

Что происходит в Израиле и мире после начала войны на Ближнем Востоке - читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиИзраильЭнтони БлинкенСектор Газа