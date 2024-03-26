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Израиль ликвидировал заместителя командующего военного крыла ХАМАСа

Архивное фото: Израиль ликвидировал заместителя командующего военного крыла ХАМАСа (facebook com tzahalonline)
Автор: Дмитрий Браславский

Армия обороны Израиля авиаударом ликвидировала заместителя командующего военного крыла ХАМАСа Марвана Иссу.

Об этом заявил представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Отмечается, что это официальное подтверждение ликвидации боевика в результате израильского авиаудара, нанесенного в центральной части Сектора Газа в начале этого месяца.

По словам Хагари, вместе с Иссой в результате удара 10 марта в Нусейрате был убит старший командир ХАМАСа Газе Абу Тамаа.

Ранее США объявили, что Исса погиб в результате удара, хотя тогда Израиль заявил, что все еще оценивает результаты бомбардировки.

Война Израиля с ХАМАСом и мирные переговоры

7 октября 2023 года боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС масштабно атаковали Израиль с территории Сектора Газа. В первые дни атаки террористы убили 1200 человек и похитили около 253 израильтян и иностранцев.

В ответ на вторжение, в конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию против ХАМАС в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор. От масштабных боевых действий и обстрелов в регионе погибли тысячи гражданских жителей.

На прошлой неделе в Дохе (Катар) начались многосторонние переговоры о прекращении огня. Администрация президента США Джо Байдена впервые призвала к немедленному прекращению огня в регионе.

25 марта Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении огня в Секторе Газа до завершения Рамадана. Однако Израиль отказался прекращать наступление на ХАМАС.

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