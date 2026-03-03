Израиль ликвидировал один из самых защищенных объектов Ирана: там могли быть топ-чиновники

ВВС Израиля ударили по центральному штабу иранского режима - одному из самых защищенных объектов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на армию обороны Израиля .

Как говорится в заявлении, авиация, пользуясь данными разведки, нанесла точный удар по комплексу руководства иранского режима. Операцию провели в ночь на 3 марта.

В ЦАХАЛ назвали объект "центральным штабом" и отметили, что именно здесь размещался высший орган власти режима.

"Лидеры этого террористического режима и штаб-квартира, в которой они находились, были ликвидированы", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Также в ЦАХАЛ показали спутниковые снимки цели (Х.com/ Israel Defense Forces)

Ликвидация руководства - одна из целей операции против Ирана

США с начала спецоперации 28 февраля заявляли, что одна из целей спецоперации - уничтожение высшего руководства Ирана, которое продолжает свой курс на создание ядерного оружия.