Израиль ликвидировал иранского командира, ответственного за запуск дронов

Операция Израиля в Иране

Напомним, операция Израиля против Ирана стартовала в ночь на 13 июня. ВВС страны нанесли удары по ядерным и военным объектам Исламской Республики.

ЦАХАЛу удалось ликвидировать иранских командиров и по меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков в первые дни.

20 июня Израиль уничтожил пусковые установки баллистических ракет и очередного командира, который действовал на месте запуска ракет в Иране.

Израиль пытался ликвидировать иранского ученого-ядерщика с помощью беспилотника в центре Тегерана.

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