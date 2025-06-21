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Израиль ликвидировал иранского командира, ответственного за запуск дронов

Иллюстративное фото: ЦАХАЛ ликвидировал нового командира ВВС КСИР (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Армия обороны Израиля 20 июня ликвидировала командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ответственного за запуски беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

"Вчера ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили Аминпура Джудаки, командира второй бригады БПЛА ВВС КСИР", - сообщили израильские военные.

По данным ЦАХАЛа, Джудаки организовал запусков дронов в сторону Государства Израиль из района Ахваз на юго-западе Ирана.

"Джудаки взял на себя ключевую роль в операциях после ликвидации командующего ВВС КСИР Тахера Фура 13 июня 2025 года", - добавили в ЦАХАЛе.

Операция Израиля в Иране

Напомним, операция Израиля против Ирана стартовала в ночь на 13 июня. ВВС страны нанесли удары по ядерным и военным объектам Исламской Республики.

ЦАХАЛу удалось ликвидировать иранских командиров и по меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков в первые дни.

20 июня Израиль уничтожил пусковые установки баллистических ракет и очередного командира, который действовал на месте запуска ракет в Иране.

Израиль пытался ликвидировать иранского ученого-ядерщика с помощью беспилотника в центре Тегерана.

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