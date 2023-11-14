Израиль контролирует северную часть Сектора Газа, - министр обороны

"Вы видели наших военных, которые сидели в парламенте Газы. Это очень важно. Я могу сказать, что на севере Сектора Газа ХАМАС потерял контроль над ситуацией. Фактически, мы контролируем всю территорию над и под землей в северной части Сектора Газа, и особенно в городе Газа", - отметил министр.

По его словам, сейчас проходит второй этап войны с боевиками ХАМАС. На первом Израиль нанес мощный удар по террористам, а на втором - уже две недели действует в Секторе Газа, ЦАХАЛ прорвал оборонительные линии и баррикады с севера и юга.

"Израильская армия будет продолжать наступать как сегодня, так и в последующие дни, чтобы выполнить задачи в соответствии с указаниями военного кабинета", - добавил Галлант.

Ситуация в Секторе Газа

Напомним, Израиль уже с начала октября продолжает свою операцию против боевиков ХАМАС, которые вторглись на территорию страны, похищали и убивали мирных жителей.

В рамках операции Армии обороны Израиля удалось достичь успехов. Вчера, 13 ноября, Галлант отчитался о том, что ХАМАС уже перестал контролировать Газу - крупнейший город в Секторе Газа.