Израиль с января введет платные электронные разрешения на въезд в страну

Израиль вводит для туристов платные электронные разрешения на въезд ETA-IL. Они понадобятся для въезда в страну уже с 1 января 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
Разрешение ETA-IL - это электронное разрешение на выезд, которое стоит 25 шекелей (7 долларов) на человека. Заявка на получение такого разрешения должна быть подана отдельно на каждого приезжающего.
После получения ETA-IL действует до двух лет или до истечения срока действия текущего загранпаспорта путешественника - в зависимости от того, что наступит раньше.
Разрешение ETA-IL позволяет находиться в Израиле до 90 дней. Если турист хочет остаться в стране дольше, он должен запросить продление срока пребывания в Управлении по делам населения и иммиграции Израиля.
Для того, чтобы подать заявку на получение ETA-IL, необходимо будет в режиме онлайн указать:
Также во время подачи заявки необходимо будет предоставить четкую фотографию.
Как объясняет издание, люди с двойным гражданством, одно из которых израильское, смогут путешествовать в Израиль по своим загранпаспортам до 31 декабря 2025 года, а затем им потребуется ETA-IL.
Туристы, которые хотят поехать в Израиль, должны подать заявление на получение ETA-IL за несколько недель до планируемого визита и иметь действующий загранпаспорт не менее шести месяцев. Примечательно, что такое разрешение не гарантирует въезд в Израиль.
Напомним, ранее посольство Украины после решения Израиля ужесточить ввести электронные разрешения на въезд заявляло, что такие нововведения "фактически положили конец безвизовому режиму".
Также дипломатическое представительство подчеркнуло, что по отношению к гражданам Израиля будут введены аналогичные меры.
Детально о скандале - в материале РБК-Украина.
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