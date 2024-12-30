Израиль с января введет платные электронные разрешения на въезд в страну

Разрешение ETA-IL - это электронное разрешение на выезд, которое стоит 25 шекелей (7 долларов) на человека. Заявка на получение такого разрешения должна быть подана отдельно на каждого приезжающего.

После получения ETA-IL действует до двух лет или до истечения срока действия текущего загранпаспорта путешественника - в зависимости от того, что наступит раньше.

Разрешение ETA-IL позволяет находиться в Израиле до 90 дней. Если турист хочет остаться в стране дольше, он должен запросить продление срока пребывания в Управлении по делам населения и иммиграции Израиля.

Для того, чтобы подать заявку на получение ETA-IL, необходимо будет в режиме онлайн указать:

личные данные, включая полное имя, дату рождения и гражданство;

информацию о поездке, включая причину визита и даты пребывания;

паспортные данные.

Также во время подачи заявки необходимо будет предоставить четкую фотографию.

Как объясняет издание, люди с двойным гражданством, одно из которых израильское, смогут путешествовать в Израиль по своим загранпаспортам до 31 декабря 2025 года, а затем им потребуется ETA-IL.

Туристы, которые хотят поехать в Израиль, должны подать заявление на получение ETA-IL за несколько недель до планируемого визита и иметь действующий загранпаспорт не менее шести месяцев. Примечательно, что такое разрешение не гарантирует въезд в Израиль.