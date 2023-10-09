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В Израиль из сектора Газы в первый день вторжения проникли до тысячи боевиков, - ЦАХАЛ

Фото: в первый день вторжения 7 октября на территорию Израиля могли проникнуть до 1000 боевиков (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

На территорию Израиля в первый день войны, 7 октября, с сектора Газы могли проникнуть до тысячи боевиков группировки ХАМАС. По данным ЦАХАЛ, для этого террористы использовали проделанные в пограничном заборе безопасности многие десятки "дыр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.co.il.

Согласно оценке Вооруженных сил Израиля, речь идет о 80 проломах и "дырах" в пограничном заборе.

Через них в минувшую субботу проникли из сектора Газы на израильскую территорию от восьмиста до тысячи террористов.

В результате вторжения были атакованы 20 населенных пунктов Израиля и 11 военных баз.

По данным израильских военных, по состоянию на это утро в приграничной с Газой районах идет бои с семью группами боевиков ХАМАС.

Атака ХАМАС на Израиль и войны

Напомним, что 7 октября боевики террористической группировки ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны сектора Газа. В начале вторжения им удалось захватить ряд населенных пунктов. Уже к вечеру израильские Силы обороны вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

После Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Согласно последним данным, из-за нападения ХАМАС в Израиле погибли по меньшей мере 700 человек.

Ранее посол Израиля в ООН заявил, что никаких переговоров с боевиками страна вести не будет и "эпоха переговоров с этими дикарями закончилась".

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ХАМАСИзраильСектор Газа