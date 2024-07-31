Израиль, ХАМАС, Иран. Начнется ли большая война на Ближнем Востоке

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Серия болезненных ударов

Атаки близкой к Ирану группировки "Хезболла" по территории Израиля продолжаются с 7 октября прошлого года, и особенно смертоносным стал удар 27 июля по селу Мадждал-Шамс на Голанских высотах. Тогда погибли 12 человек, преимущественно дети и подростки, еще около 40 получили ранения.

Израиль готовил ответ несколько дней и в ночь на 31 июля нанес удар по объекту "Хезболлы" в столице Ливана и ликвидировал старшего советника лидера "Хезболлы" Фуада Шукра, также известного как Хадж Мохсин. Армия обороны Израиля подтвердила его уничтожение.

Через несколько часов в Тегеране произошел более политически весомый инцидент. Был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, политический лидер группировки. В его резиденцию попала ракета. Израильская сторона на момент подготовки материала не прокомментировала атаку (впрочем, Израиль часто оставляет подобные случаи без официальных комментариев). В какой степени к этой операции были или не были вовлечены внутрииранские силы, вероятно, ситуативно, также станет известно впоследствии.

Помимо того, если будет окончательно подтверждено, что именно Израиль уничтожил лидера ХАМАС, это мощный сигнал, что Израиль может достать своих врагов практически где угодно. Хотя сразу после ликвидации Хании в столице Ирана - мощнейшего государства-врага Израиля - в этом уже никто не сомневается.

Публичная пощечина Ирану

Ликвидация Исмаила Хании состоялась в Тегеране в знаковый момент. Он прибыл на инаугурацию новоизбранного президента Масуда Пезешкиана.

Напомним, весной этого года в Иране погиб предыдущий президент Эбрахим Раиси, поэтому пришлось проводить внеочередные выборы, на которых победил либерал Масуд Пезешкиян, настроен на улучшение отношений с Западом.

Убийство лидера ХАМАС является публичной пощечиной для Ирана, которую он не может проигнорировать. Другое дело - какой именно будет реакция.

В схожих случаях ранее Иран пытался балансировать. 5 апреля этого года Израиль атаковал иранские дипломатические представительства в сирийском Дамаске. Согласно международному праву, это территория Ирана, поэтому атака была воспринята как нарушение суверенитета этой страны. Ответ Ирана тогда был жестким, но более демонстративным. По территории Израиля было выпущено более сотни крылатых ракет и дронов, из которых было сбито 99%.

Но впоследствии выяснилось, что Иран по дипломатическим каналам заранее предупредил США об ударе. К тому же отражать иранскую атаку Израилю помогали те же США, Великобритания и ряд других стран. После удара постоянное представительство Ирана при ООН написало, что "вопрос исчерпан", но реакция Тегерана "будет гораздо жестче" в случае повторной атаки.

Тогда Иран был заинтересован держать Израиль в напряжении из-за своего прокси-клиента. "Хезболлы", но не развязывать полноценную войну. В этот раз все без исключения лидеры Ирана также заявляют о планах жесткого ответа Израилю. Но есть нюансы.

Различные взгляды в Иране

В окружении верховного лидера Ирана - рахбара (высшего руководителя) Али Хаменеи - есть несколько групп влияния.

Одна сделала ставку на новоизбранного президента Масуда Пезешкиана, с перспективой возможного возобновления контактов с Западом. Несмотря на то, что президент в Иране оказывает ограниченное влияние на внешнюю политику, он регулярно заявляет о необходимости возвращаться к так называемой "ядерной сделке".

Как известно, в рамках соглашения 2015 года Иран ограничил свою ядерную программу в обмен на уменьшение экономических санкций. Однако в 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп отказался от соглашения.

Сейчас в США, по крайней мере, от команды Байдена-Харрис тоже поступают положительные сигналы. Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Пател заявил 29 июля, что Штаты готовы к возобновлению переговоров, независимо от смены президента в Иране.

А 28 июля США проинформировали Иран о готовности Белого дома к переговорам о скором возвращении в ядерное соглашение после внесения незначительных поправок, пишет кувейтское издание Al-Jarida, ссылаясь на источник в Высшем совете национальной безопасности Ирана.

По словам собеседника издания, американский президент готов подписать соглашение до истечения своего срока. А переговоры между США и Ираном о возвращении ядерного соглашения ведутся уже некоторое время, но нападение террористических группировок ХАМАС на юг Израиля 7 октября и смерть иранского президента негативно повлияли на ход переговоров.

Это не отменяет проблему, если на президентских выборах в США победит Дональд Трамп. Но может сыграть в пользу Камали Харрис во время предвыборной гонки.

И вообще, США настроены не допустить разгорания большой войны в регионе и прилагают усилия, чтобы Израиль действовал против ХАМАС и "Хезболлы" не слишком жестко.

С другой стороны, в окружении верховного лидера Ирана есть консервативно настроенные группы влияния, выступающие против сближения с Западом, за скорейшее создание ядерных боеголовок и в целом за более агрессивную политику Ирана на Ближнем Востоке, а также продолжение сотрудничества с Россией и Китаем.

Прежде всего, это элитные группы, связанные с Корпусом стражей исламской революции. В их интересах - жесткий ответ на ликвидацию лидеров ХАМАС и "Хезболлы", ведь такие действия автоматически поставят на паузу любые переговоры о возобновлении "ядерной сделки" и возможном сближении с США.

Что изменит убийство Хании для ХАМАС

Исмаил Хания, как политический лидер ХАМАС, на протяжении многих лет жил в эмиграции, преимущественно в эмирате Катар. После атак на Израиль 7 октября 2023 года он отказался вернуться в Сектор Газа, однако был вовлечен в переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и возвращении заложников. Так что вероятность достичь хоть какой-то договоренности резко снизилась.

Вместе с тем, Хания не имел никакого влияния на военное руководство ХАМАС, которое находится в Секторе Газа и действует автономно. Более того, известно, что в последнее время между военным и политическим руководством группировки существуют серьезные противоречия.

Военное крыло ХАМАС - "Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама" назвало убийство Хании "опасным событием", которое будет иметь "серьезные последствия для всего региона". Однако из-за уничтожения значительной части военного потенциала у ХАМАС не так много возможностей атаковать Израиль.

В то же время убийство политического лидера ХАМАС уже взбудоражило палестинское население. Группировки, действующие на Западном берегу реки Иордан, призвали к всеобщей забастовке в знак протеста против убийства Хании.

Ситуация на Ближнем Востоке в очередной раз серьезно обострилась - однако наряду с силами, заинтересованными в дальнейшей эскалации, есть и немало влиятельных игроков, настроенных не допустить большой войны в регионе.

При написании материала использовались публичные заявления израильских и иранских политиков, лидеров ХАМАС, материалы изданий Jerusalem Post и IRNA.