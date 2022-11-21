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Израиль готов предоставить Украине вооружение, если Россия получит ракеты от Ирана

Фото: Израиль пригрозил РФ из-за поставок иранских ракет (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Израиль пригрозил России из-за вероятной закупки иранских баллистических ракет. Иерусалим заявил, что готов в ответ начать поставки вооружения Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Израиля" и телеканал "Кан".

Соответствующее заявление сделал глава Штаба национальной безопасности Израиля Эяль Хулата. Иерусалим редостерегает Россию от закупки иранских ракет. По его словах, если это произойдет, Израиль начнет поставки высокоточных ракет Украине.

При этом, по данным издания, Министерство иностранных дел Израиля выразило протест из-за военного сотрудничества Ирана и России. Соответствующую ноту посол Израиля в Москве передал заместителю министра иностранных дел РФ Михаилу Богданову.

Напомним, ранее стало известно, что Россия договорилась с Ираном о покупке баллистических ракет дальностью 300 и 700 км. Также Иран продолжит поставлять РФ ударные беспилотники.

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