Израиль борется на семи фронтах, - Нетаньяху

Он отметил, что Иран продолжает играть ключевую роль в конфликте, запустив более 200 баллистических ракет по Израилю за последнюю неделю.

Нетаньяху также добавил, что Израиль активно ведет военные действия против Ливана, нанеся почти 9000 ударов с 8 октября, в ответ на 1500 атак со стороны "Хезболлы".

Говоря о Секторе Газа, Нетаньяху подчеркнул, что Израиль продолжает борьбу за освобождение 101 заложника, захваченного ХАМАС.

Премьер-министр раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона и другие страны за призывы к эмбарго на поставки оружия Израилю, заявив, что Израиль будет бороться до победы ради мира и безопасности во всем мире.