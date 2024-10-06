Израиль борется на семи фронтах, - Нетаньяху

Спустя почти год после нападения ХАМАС Израиль ведет борьбу на семи фронтах. Среди врагов Теь-Авива - поддерживаемая Ираном "Хезболла", ХАМАС, хуситы в Йемене, шиитские ополченцы в Ираке и Сирии, а также террористы на Западном берегу.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Он отметил, что Иран продолжает играть ключевую роль в конфликте, запустив более 200 баллистических ракет по Израилю за последнюю неделю.
Нетаньяху также добавил, что Израиль активно ведет военные действия против Ливана, нанеся почти 9000 ударов с 8 октября, в ответ на 1500 атак со стороны "Хезболлы".
Говоря о Секторе Газа, Нетаньяху подчеркнул, что Израиль продолжает борьбу за освобождение 101 заложника, захваченного ХАМАС.
Премьер-министр раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона и другие страны за призывы к эмбарго на поставки оружия Израилю, заявив, что Израиль будет бороться до победы ради мира и безопасности во всем мире.
7 октября исполнится год с момента нападения ХАМАС на Израиль. По данным The Guardian, в преддверии этой годовщины израильские военные активизируют свои операции и готовят Ирану "серьезный и значительный ответ" за недавнюю крупномасштабную ракетную атаку.
В ночь на 1 октября Израиль начал наземную операцию на территории Ливана. В ЦАХАЛе заявили, что сухопутные силы действуют при поддержке авиации и артиллерии, которые наносят удары по военным объектам в Ливане.
Более подробно о сухопутной операции Израиля на территории Ливана – в материале РБК-Украина.
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