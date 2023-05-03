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Израиль атаковал Сектор Газа в ответ на ракетные обстрелы

Фото: Израиль атаковал Сектор Газа (twitter.com/paldf8)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 3 мая авиация Израиля нанесла удары по Сектору Газы, отвечая на недавний ракетный обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Армия обороны Израиля ЦАХАЛ наносит удары по Сектору Газы", - пишет издание, ссылаясь на израильских военных.

Напомним, что 2 мая из Сектора Газа было выпущено около 25 ракет по территории Израиля.

Две ракеты попали по городу Сдерот, а четыре были перехвачены. Еще 16 упали на открытом пространстве. В результате атаки пострадали по меньшей мере семь человек.

До этого Израиль атаковал Сектор Газа 6 апреля.

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ИзраильСектор Газа