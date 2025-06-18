Израиль атаковал ракетный комплекс и аэродром Ирана: спутниковые снимки

Ракетная база

На спутниковых снимках, опубликованных компанией Maxar, складские здания на северо-западе Ирана, где расположен ракетный комплекс, разрушены до основания, а на дорогах внутри объекта образовались большие кратеры. Также на территории объекта было повреждено несколько тоннелей для транспортных средств.

Аэродром

В частности поврежден аэропорт в Мешхеде. На снимках можно увидеть среди обгоревших обломков хвост иранского самолета-заправщика.

Фото: Израиль атаковал ракетный комплекс и аэродром Ирана (cnn.com)