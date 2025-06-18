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Израиль атаковал ракетный комплекс и аэродром Ирана: спутниковые снимки

Фото: Израиль атаковал ракетный комплекс и аэродром Ирана (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно спутниковым снимкам, Израиль нанес значительные повреждения иранской ракетной базе в Табризе и аэродрому в Мешхеде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Ракетная база

На спутниковых снимках, опубликованных компанией Maxar, складские здания на северо-западе Ирана, где расположен ракетный комплекс, разрушены до основания, а на дорогах внутри объекта образовались большие кратеры. Также на территории объекта было повреждено несколько тоннелей для транспортных средств.

Аэродром

В частности поврежден аэропорт в Мешхеде. На снимках можно увидеть среди обгоревших обломков хвост иранского самолета-заправщика.

 

Фото: Израиль атаковал ракетный комплекс и аэродром Ирана (cnn.com)

 

Война Израиля и Ирана

13 июня Израиль начал против Ирана военную операцию "Львиный народ". Израильская авиация атаковала военную и ядерную инфраструктуру иранцев, в результате чего погибли десятки высокопоставленных офицеров и специалистов, работавших над ядерным потенциалом Тегерана с ядерным потенциалом.

После этого обе страны ежедневно "обмениваются" обстрелами. По словам главы Министерства иностранных дел (МИД) Израиля Гидеона Саары, Иран имеет "стратегический план" уничтожения его страны.

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