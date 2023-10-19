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Израиль атаковал объекты "Хезболлы" в Ливане, - ЦАХАЛ

Фото: Израиль нанес удары по объектам Хезболлы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам террористов "Хезболлы" в Ливане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ.

"За последние несколько часов Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам, принадлежащим "Хезболле", вдоль ливанской границы. Это стало ответом на обстрелы в среду", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что среди пораженных целей – наблюдательный пункт, выходящий к морю, откуда были выпущены противотанковые ракеты по Рош-га-Никри.

Нападение ХАМАСа на Израиль и напряженность с "Хезболлой"

7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории Израиля были выпущены тысячи ракет и снарядов. С этого времени начала расти напряженность и с "Хезболлой". Речь идет о ежедневных столкновениях между сторонами вдоль израильско-ливанской границы.

Поддерживаемые Ираном боевики в последние дни несколько раз обстреляли ракетами израильские аванпосты и силы на границе. По данным СМИ, Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность военного ответа на случай нападения "Хезболла" на Израиль.

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ХАМАСИзраильХезболлаЛиван