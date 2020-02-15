По Ізраїлю запустили ракети з Гази

Ізраїльська армія 15 лютого зафіксувала запуск ракети з боку сектора Газа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Армії оборони Ізраїлю (IDF) в Twitter.

"Терористи з сектора Газа тільки що випустили дві ракети у напрямку до Ізраїлю", - йдеться в повідомленні.

Газета The Times of Israel повідомляє що сигнали оповіщення про можливий ракетний обстріл прозвучали в кібуці Кісуфім на півдні країни.

Нагадаємо, з сектора Газа 8 лютого запустили ракету по території Ізраїлю. В Армії оборони Ізраїлю заявили, що сталася сьома атака за тиждень з боку сектора Газа. У відповідь ізраїльські танки атакували два військових поста палестинського руху ХАМАС, розташованих в секторі Газа.

Раніше з сектора Гази було випущено три ракети по території Ізраїлю. У відповідь ВПС армії оборони Ізраїлю завдали серію ударів по військових об'єктах радикального руху ХАМАС. Ізраїльські літаки атакували кілька цілей, зокрема, обстрілу піддався об'єкт, на якому радикали збирали зброю для бойового крила руху.