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Ізраїльська компанія передала Дніпру гуманітарний вантаж з меддопомогою

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П'ятниця 01 квітня 2022 17:41
Ізраїльська компанія передала Дніпру гуманітарний вантаж з меддопомогою Фото: ізраїльська компанія передала Дніпру гуманітарний вантаж з меддопомогою (прес-служба міськради)
Автор: Ілона Свиридова

Народ Ізраїлю спільно з ізраїльською компанією SAREL (Нетанія), яка є постачальником медобладнання та медикаментів для МОЗ та лікарень цієї країни, передали Дніпру 49 палет з медичним обладнанням та матеріалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

Постачання організовані Центром допомоги Україні в Ізраїлі Unite for Ukraine.

"Ми дуже вдячні нашим ізраїльським друзям. За те, що в цей тяжкий час ізраїльтяни з нами. За те, що вони так швидко відгукнулися на наші потреби. І надзвичайно зворушливо, коли серед цих коробок ми знаходимо дитячі малюнки, які малеча Ізраїлю залишила нам із побажаннями перемоги", - сказав Філатов.

За його словами, усе обладнання та матеріали передадуть до лікарень Дніпра та тим, хто потребує цього найбільше.

Загальна вартість 14-тонного гуманітарного вантажу становить близько 200 тисяч доларів.

Серед переданого медобладнання є, зокрема, турнікети, бандажі, джгути, шийні фіксатори, перев'язувальні матеріали, дефібрилятори, термоковдри та засоби гігієни.

Наступні поставки медикаментів та медобладнання для Дніпра будуть найближчими днями відправлені з Ізраїлю.

Місто чекає на ще 24 палети загальною вагою понад 8 тонн - у тому числі 4 тонни ампул парацетамолу. Вартість - близько 100 тисяч доларів.

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Дніпро Гуманітарна допомога
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