В Ізраїлі заявили про можливу атаку Ірану через конфлікт із США

Міністр енергетики Ізраїлю Юваль Штайніц заявив, що не відкидає військову агресію Ірану або проіранських бойовиків через загострення конфлікту між Вашингтоном та Тегераном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами ізраїльського міністра, ситуація у Перській затоці "продовжує нагріватися". Він не виключає збройної конфронтації, якщо напруження продовжить зростати.

"Якщо між Іраном та США або між Іраном та його сусідами спалахне конфлікт, я не виключаю, що вони активізують "Хезболу" та "Ісламських джихад" у секторі Газа, або навіть намагатимуться запустити ракети з Ірану по Ізраїлю", - наголосив Штайніц.

Зазначається, що ізраїльські військові відмовилися коментувати, чи готуються вони до можливих загроз пов'язаних з загостренням відносин між США та Тегераном.

Нагадаємо, 9 травня президент США Дональд Трамп у своєму виступі не став виключати військового протистояння з Іраном, проте зазначив, що залишається відкритим до переговорів з іранською владою. У відповідь, Тегеран відмовився вести переговори з Вашингтоном.

Раніше глава Міністерства закордонних справ Британії Джеремі Хант попередив Іран про "наслідки" у зв'язку з відмовою виконувати зобов'язання в рамках ядерної угоди.