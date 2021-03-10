В Ізраїлі заявили про хороші результати випробувань COVID-вакцини на дітях

В Ізраїлі заявили, що щеплення від коронавірусу не викликає серйозних побічних ефектів у дітей. Вакцину перевіряли на дітей 12-16 років.

У дослідженні брали участь 600 дітей цієї вікової групи. Їм вкололи дві дози вакцини Pfizer, якій вакцинують доросле населення в країні. І серед цих дітей не спостерігалося серйозних побічних ефектів після щеплення, навіть відсоток дітей, у яких були слабкі побічні ефекти дуже низький.

Це дослідження стало першим сигналом про те, що дітей безпечно прищеплювати від коронавірусу.

Відомо, що зараз розробник Pfizer тестує вакцинацію дітей 12-15 років, а незабаром хоче перевірити її і на детя у віці від 5 до 11 років. Також AstraZeneca буде перевіряти свій препарат на дітей від 6 років. Ці тести займуть кілька місяців.