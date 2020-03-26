В Ізраїлі закрили перший місто на в'їзд через коронавірус

Ізраїльський курортне місто Ейлат першим в країні закрив на в'їзд на свою територію у зв'язку з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє Yedioth News.

Повідомляється, що обидва в'їзду в місто на шосе 12 і 90 перекриті поліцейськими блок-постами. В'їзд дозволяють лише місцевим жителям після перевірки на коронавірус. При цьому всі готелі в місті закриті, туристам в'їзд заборонений.

За словами місцевої влади, такі заходи вжиті з метою не допустити носіїв коронавіруса в місто, а також не завдати шкоди місцевим жителям і репутації міста, як туристичної столиці Ізраїлю.

Напередодні уряд Ізраїлю прийняв рішення про посилення карантинних заходів терміном на тиждень - до 1 квітня. Зокрема, жителям заборонено відходити від будинку більш ніж на 100 метрів, таксі заборонено перевозити більше одного пасажира, а також скасовані всі масові зібрання та спортивні заняття.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що уряд Ізраїлю планує поступово посилювати карантин в містах у зв'язку з пандемією коронавірусу. За словами міністра внутрішньої безпеки Ізраїлю Гілада Ерда, країну поступово переведуть у режим повної блокади.

Відзначимо, минулого тижня в Ізраїлі зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Помер 88-річний чоловік у медичному центру в місті Шаарей-Цедек, куди був госпіталізований у важкому стані.