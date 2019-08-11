В Ізраїлі під час богослужіння сталися сутички, є постраждалі

В Єрусалимі (Ізраїль) після ранкового молебня на Храмовій горі сталися масові сутички з правоохоронцями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsru.co.il.

Як повідомляється, після завершення молебня в мечеті Аль-Акса, учасники заходу почали кидати в правоохоронців каміння та скандувати провокативні лозунги. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ. Також було затримано декілька осіб.

За попередніми даними, в результаті сутичок постраждали декілька десятків цивільних та четверо співробітників поліції. Серед постраждалих декілька неповнолітніх. Правоохоронці закрили мечеть та прибирають цивільних з Храмової гори для відновлення громадського порядку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Москві (Росія) під час масової акції протесту в суботу, 10 серпня, було затримано понад 240 демонстрантів. За даними організаторів, участь в протесті взяли майже 60 тисяч осіб. Крім того, були затримані троє журналістів.

Аналогічні акції відбулися в Петербурзі, Ростові-на-Дону та Брянську, там правоохоронці також проводили затримання. У Петербурзі було затримано 81 демонстранта.

Крім того, 10 серпня масовий антиурядовий протест відбувся у румунській столиці Бухаресті. Протест був приурочений до річниці силового розгону антикорупційного мітингу. За різними даними, на площу Вікторії вийшли від 20 тисяч до 24 тисяч чоловік. Акція пройшла спокійно та без сутичок.