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В Ізраїлі терористи влаштували стрілянину. Восьмеро цивільних були поранені

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Неділя 27 березня 2022 22:47
В Ізраїлі терористи влаштували стрілянину. Восьмеро цивільних були поранені Фото: в Ізраїлі терористи влаштували стрілянину (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Ізраїлі, у місті Хадера, близько о 21:00 за київським часом надійшли повідомлення про стрілянину, яку влаштували двоє терористів. Правоохоронці вже ліквідували їх, однак є постраждалі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Newsru.

Згідно з попередньою інформацією, двоє терористів відкрили вогонь в бік цивільних, внаслідок чого постраждали восьмеро людей. Під час стрілянини, поруч з місцем подій перебували поліцейську у штатному, які й ліквідували злочинців.

Медики вже надали першу допомогу постраждалим й констатували смерть двох людей. Ще двоє перебувають у тяжкому, однак стабільному стані, інший отримав поранення середнього ступеня тяжкості.

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