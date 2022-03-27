В Ізраїлі терористи влаштували стрілянину. Восьмеро цивільних були поранені

В Ізраїлі, у місті Хадера, близько о 21:00 за київським часом надійшли повідомлення про стрілянину, яку влаштували двоє терористів. Правоохоронці вже ліквідували їх, однак є постраждалі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Newsru .

Згідно з попередньою інформацією, двоє терористів відкрили вогонь в бік цивільних, внаслідок чого постраждали восьмеро людей. Під час стрілянини, поруч з місцем подій перебували поліцейську у штатному, які й ліквідували злочинців.

Медики вже надали першу допомогу постраждалим й констатували смерть двох людей. Ще двоє перебувають у тяжкому, однак стабільному стані, інший отримав поранення середнього ступеня тяжкості.