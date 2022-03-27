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В Израиле террористы устроили стрельбу. Восемь гражданских были ранены

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Воскресенье 27 марта 2022 22:47
В Израиле террористы устроили стрельбу. Восемь гражданских были ранены Фото: в Израиле террористы устроили стрельбу (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Израиле в городе Хадера, около 21:00 по киевскому времени поступили сообщения о стрельбе, которую устроили двое террористов. Правоохранители уже ликвидировали их, однако есть пострадавшие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Newsru.

Согласно предварительной информации, двое террористов открыли огонь в сторону гражданских, в результате чего пострадали восемь человек. Во время стрельбы рядом с местом событий находились полицейский в штатском, которые и ликвидировали преступников.

Медики уже оказали первую помощь пострадавшим и констатировали смерть двух человек. Еще двое находятся в тяжелом, однако стабильном состоянии, другой получил ранения средней степени тяжести.

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