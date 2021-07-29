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В Израиле разрешили вакцинацию от COVID-19 третьей дозой людей старше 60 лет

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Иерусалим, Четверг 29 июля 2021 16:13
В Израиле разрешили вакцинацию от COVID-19 третьей дозой людей старше 60 лет Фото: в Израиле начинают вакцинировать людей старше 60 лет третьей дозой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Израиле с 1 августа начнут вакцинировать от COVID-19 третьей дозой людей старше 60 лет. Третью прививку смогут сделать те, кто получил вторую дозу не менее чем за пять месяцев до этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

По данным издания, генеральный директор Минздрава страны Нахман Аш предупредил директоров больничных касс о необходимости подготовки третьей дозы вакцины от коронавируса для лиц старше 60 лет начиная с воскресенья, 1 августа.

Министр отметил, что третья прививка будет доступна тем, кто получил вторую дозу по крайней мере за пять месяцев до этого. При этом третий укол не смогут получить те, кто вылечился от COVID-19 и не был вакцинирован.

Напомним, ранее в американской компании Pfizer заявили, что третья доза ее вакцины от коронавируса увеличивает уровень антител в 11 раз.

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Израиль Коронавирус Вакцинация
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