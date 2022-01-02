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У відповідь на запуск двох ракет. Ізраїль завдав удару по сектору Газа

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Єрусалим, Неділя 02 січня 2022 15:00
У відповідь на запуск двох ракет. Ізраїль завдав удару по сектору Газа Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Ізраїль завдав удару по ракетному цеху ХАМАС. Це була відповідь на запуск двох ракет з палестинського анклаву, які розірвалися в морі біля узбережжя Тель-Авіва.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення канцелярії прем'єра.

"Вночі ВПС Ізраїлю завдали ударів по ряду цілей, включаючи комплекс з виробництва ракет ХАМАС в Хан-Юнісі, а також кілька позицій ХАМАС на кордоні сектора Газа. Це наша відповідь на вчорашній ракетний обстріл з Гази", - заявив він.

Беннет, виступаючи перед міністрами в неділю, заявив, що хоче "чітко пояснити, що всі історії ХАМАС про блискавки і громи в якості причини запуску ракет, які повторюються щозими, більш не актуальні".

"Ті, хто націлюють ракети на державу Ізраїль, несуть відповідальність", - підкреслив він.

Нагадаємо, бойовики в Секторі Газа випустили дві ракети в напрямку Ізраїлю.

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Ізраїль Сектор Газа
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