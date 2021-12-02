В Ізраїлі припиняють "стеження" за зараженими штамом "Омікрон"
Фото: в Ізраїлі припиняють "стеження" за зараженими штамом "Омікрон" (Getty Images)
У п'ятницю, 3 грудня, в Ізраїлі припинять стеження за особами, які заражені новим штамом коронавірусу "Омікроном". Оскільки у загальної Служби безпеки (ШАБАК) завершується термін затверджених урядом повноважень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет після консультацій з главою МОЗ Ніцаном Горовіцем і фахівцями відомства прийняв рішення поки не продовжувати термін повноважень ШАБАКа.
Однак повноваження ШАБАКа можуть бути відновлені якщо того зажадає ситуація із захворюваністю коронавірусу в країні.
Нагадаємо, 28 листопада уряд Ізраїлю підтримав рішення комісії по боротьбі з коронавірусом про надання ШАБАКу повноважень стежити за інфікованими штамом "Омікрон".