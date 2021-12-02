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В Израиле прекращают "слежку" за зараженными штаммом "Омикрон"

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Четверг 02 декабря 2021 19:51
В Израиле прекращают "слежку" за зараженными штаммом "Омикрон" Фото: В Израиле прекращают "слежку" за зараженными штаммом "Омикрон" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 3 декабря, в Израиле прекратят слежку за лицами, которые заражены новым штаммом коронавируса "Омикроном". Поскольку у Общей службы безопасности (ШАБАК) завершается срок утвержденных правительством полномочий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет после консультаций с главой Минздрава Ницаном Горовицем и специалистами ведомства принял решение пока не продлевать срок полномочий ШАБАКа.

Однако полномочия ШАБАКа могут быть восстановлены если того потребует ситуация с заболеваемостью коронавируса в стране.

Напомним, 28 ноября правительство Израиля поддержало решение комиссии по борьбе с коронавирусом о предоставлении ШАБАКу полномочий следить за инфицированными штаммом "Омикрон".

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