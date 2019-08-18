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В Ізраїлі при спробі перетнути кордон вбито кілька палестинців

Новини » Надзвичайні події    18.08.2019 - 03:58
В Ізраїлі при спробі перетнути кордон вбито кілька палестинців
Фото: кордон між Ізраїлем і Палестиною (wikipedia.org)

Військові відкрили вогонь з танка для ліквідації ймовірних терористів

Під час спроби перетнути кордон сектора Газа було вбито щонайменше 4 палестинці. Про це повідомили в прес-службі армії, передає РБК-Україна з посиланням на газету Times of Israel.

Про кількість загиблих інформація різниться: їх може бути четверо чи п'ятеро.

Видання уточнює, що для ліквідації ймовірних терористів ізраїльські військові відкрили з танка вогонь.

Нагадаємо, в суботу, 17 серпня ізраїльські військові повідомили, що по території Ізраїлю з сектора Газа було випущено три ракети, дві з яких вдалося перехопити системі протиповітряної оборони "Залізний купол". Куди потрапила третя ракета, невідомо. Ракети по Ізраїлю з сектора Газа запускають другий день поспіль.

Наприкінці липня голова Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив, що вирішив призупинити виконання угод із Ізраїлем на тлі погіршення відносин між двома сторонами, назвавши знесення Ізраїлем будинків палестинців на околицях Східного Єрусалиму "етнічними чистками".

Із сектора Гази по Ізраїлю випустили 3 ракети Під час сутичок в Єрусалимі постраждали 18 осіб, - Reuters
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