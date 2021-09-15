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В Ізраїлі Палестинські в'язні оголосять голодування, - ПА

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Ізраїль, Середа 15 вересня 2021 04:33
В Ізраїлі Палестинські в'язні оголосять голодування, - ПА Фото: Палестинські в'язні в Ізраїлі оголосили голодування (twitter.com/MEeye18)
Автор: Наталья Скороход

Палестинські в'язні у в'язницях Ізраїль оголосять голодування. Таку заяву зробила палестинська влада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Палестинська влада заявила у вівторок, що майже 1400 палестинців, які утримуються в ізраїльських в'язницях, оголосять голодування на знак протесту проти умов їх утримання під вартою.

"Ситуація у в'язницях дуже погана, тому вони оголосили голодування", - заявив голова Комісії Палестинської автономії у справах ув'язнених кадрі Абу Бакр.

Він також заявив, що переговори між адміністрацією в'язниці Ізраїлю і представниками ув'язнених поки не просунулися.

Він сказав, що 1380 ув'язнених - з більш ніж 4000 палестинців, що утримуються в ізраїльських в'язницях - повинні були почати страйк в п'ятницю, а наступного тижня до них приєднаються інші ув'язнені.

Заяви прозвучали після того, як Палестинські в'язні влаштували бунт в декількох Ізраїльських в'язницях і підпалили дев'ять камер у в'язницях Кетціот і Рамон на півдні Ізраїлю.

6 вересня шість ув'язнених влаштували втечу з в'язниці суворого режиму на півночі Ізраїлю через тунель, виритий під раковиною. Четверо з них були спіймані.

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