В Ізраїлі Палестинські в'язні оголосять голодування, - ПА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Палестинська влада заявила у вівторок, що майже 1400 палестинців, які утримуються в ізраїльських в'язницях, оголосять голодування на знак протесту проти умов їх утримання під вартою.

"Ситуація у в'язницях дуже погана, тому вони оголосили голодування", - заявив голова Комісії Палестинської автономії у справах ув'язнених кадрі Абу Бакр.

Він також заявив, що переговори між адміністрацією в'язниці Ізраїлю і представниками ув'язнених поки не просунулися.

Він сказав, що 1380 ув'язнених - з більш ніж 4000 палестинців, що утримуються в ізраїльських в'язницях - повинні були почати страйк в п'ятницю, а наступного тижня до них приєднаються інші ув'язнені.

Заяви прозвучали після того, як Палестинські в'язні влаштували бунт в декількох Ізраїльських в'язницях і підпалили дев'ять камер у в'язницях Кетціот і Рамон на півдні Ізраїлю.