В Израиле палестинские заключенные объявят голодовку, - ПА
Палестинские заключенные в тюрьмах Израиля объявят голодовку. Такое заявление сделали палестинские власти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Палестинские власти заявили во вторник, что почти 1400 палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, объявят голодовку в знак протеста против условий их содержания под стражей.
"Ситуация в тюрьмах очень плохая, поэтому они объявили голодовку", - заявил глава комиссии Палестинской автономии по делам заключенных Кадри Абу Бакр.
Он также заявил, что переговоры между администрацией тюрьмы Израиля и представителями заключенных пока не продвинулись.
Он сказал, что 1380 заключенных - из более чем 4000 палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах - должны были начать забастовку в пятницу, а на следующей неделе к ним присоединятся другие заключенные.
Заявления прозвучали после того, как палестинские заключенные устроили бунт в нескольких израильских тюрьмах и подожгли девять камер в тюрьмах Кетциот и Рамон на юге Израиля.
6 сентября шесть заключенных устроили побег из тюрьмы строгого режима на севере Израиля через туннель, вырытый под раковиной. Четверо из них были пойманы.