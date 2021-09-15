В Израиле палестинские заключенные объявят голодовку, - ПА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

Палестинские власти заявили во вторник, что почти 1400 палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, объявят голодовку в знак протеста против условий их содержания под стражей.

"Ситуация в тюрьмах очень плохая, поэтому они объявили голодовку", - заявил глава комиссии Палестинской автономии по делам заключенных Кадри Абу Бакр.

Он также заявил, что переговоры между администрацией тюрьмы Израиля и представителями заключенных пока не продвинулись.

Он сказал, что 1380 заключенных - из более чем 4000 палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах - должны были начать забастовку в пятницу, а на следующей неделе к ним присоединятся другие заключенные.

Заявления прозвучали после того, как палестинские заключенные устроили бунт в нескольких израильских тюрьмах и подожгли девять камер в тюрьмах Кетциот и Рамон на юге Израиля.