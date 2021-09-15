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В Израиле палестинские заключенные объявят голодовку, - ПА

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Израиль, Среда 15 сентября 2021 04:33
В Израиле палестинские заключенные объявят голодовку, - ПА Фото: палестинские заключенные в Израиле объявили голодовку (twitter.com/MEeye18)
Автор: Наталья Скороход

Палестинские заключенные в тюрьмах Израиля объявят голодовку. Такое заявление сделали палестинские власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Палестинские власти заявили во вторник, что почти 1400 палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, объявят голодовку в знак протеста против условий их содержания под стражей.

"Ситуация в тюрьмах очень плохая, поэтому они объявили голодовку", - заявил глава комиссии Палестинской автономии по делам заключенных Кадри Абу Бакр.

Он также заявил, что переговоры между администрацией тюрьмы Израиля и представителями заключенных пока не продвинулись.

Он сказал, что 1380 заключенных - из более чем 4000 палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах - должны были начать забастовку в пятницу, а на следующей неделе к ним присоединятся другие заключенные.

Заявления прозвучали после того, как палестинские заключенные устроили бунт в нескольких израильских тюрьмах и подожгли девять камер в тюрьмах Кетциот и Рамон на юге Израиля.

6 сентября шесть заключенных устроили побег из тюрьмы строгого режима на севере Израиля через туннель, вырытый под раковиной. Четверо из них были пойманы.

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