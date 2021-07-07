В Ізраїлі офіційно змінився президент: Герцог склав присягу

Голова Єврейського агентства зі зв'язків з діаспорою та питань репатріації Ісаак Герцог склав присягу президента Ізраїлю ввечері середи, 7 липня. Він став наступником Ревена Ривліна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
Колишній лідер лейбористської партії став 11-м президентом Ізраїлю. Водночас він став першим президентом Ізраїлю, який є сином колишнього президента.
Герцог почав свій семирічний термін з обіцянки служити "президентом для всіх" і працювати над пом'якшенням риторики, яка викликає розбіжності в країні.
Президент України Володимир Зеленський вже привітав Герцога з інавгурацією.
"Нехай здійсниться ваше прагнення - бути гарним президентом всіх ізраїльтян. Бажаю миру і процвітання народу Ізраїлю. Сподіваюся на подальше зміцнення відносин дружби й партнерства між Україною та Ізраїлем", - написав Зеленський у Twitter.
Нагадаємо, Герцог був обраний одинадцятим президентом Ізраїлю на початку червня. Він отримав підтримку 87 зі 120 членів Кнесету. Конкурентка Герцога, громадська активістка Міріам Перец, набрала лише 27 голосів.