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В Ізраїлі через загострення ситуації скасували матч грандів європейського футболу

Фото: в Ізраїлі через загострення ситуації скасували матч грандів європейського футболу (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Товариський матч між "Ювентусом" і мадридським "Атлетіко", який повинен був відбутися в Тель-Авіві, скасований. Причиною тому стало загострення ситуації в Ізраїлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням ізраїльський телеканал Sport5.

Представники іспанської команди вже підтвердили, що футболісти не вилетіли в Тель-Авів.

У заяві компанії Comtek говориться, що через зростання напруженості на півдні Ізраїлю після консультацій з клубами було прийнято рішення скасувати матч.

Нагадаємо, вчора, 5 серпня, Армія оборони Ізраїлю почала військову операцію проти терористичної організації "Ісламський джихад" у секторі Гази.

В ході операції "Світанок" був ліквідований ватажок організації Тайсір Джабарі.

Терористи "Ісламського джихаду" відразу ж пообіцяли військову відповідь. Вже ввечері 5 серпня з боку сектора Гази по Ізраїлю було випущено близько 100 ракет.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Удари в секторі Гази і можлива мобілізація: що відбувається в Ізраїлі".

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ІзраїльФутболТель-Авив