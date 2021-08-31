В Ізраїлі виявили рекордну кількість нових COVID-заражень з початку пандемії

В Ізраїлі зафіксували 10 947 нових випадків коронавірусу. Це найбільший добовий показник заражень у цій країні починаючи з пандемії COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times оf Israel.

Зазначено, що найбільше тестувань було проведено серед дітей напередодні нового навчального року.

Після отримання результатів з'ясувалося, що більшість виявлених нових заражень припадає саме на неповнолітніх.

Місцеві ЗМІ зазначають, що влада не робила жодних оголошень щодо скасування чи відтермінування початку навчання у школах.

Варто зазначити, що в останнє Ізраїль фіксував рекордну кількість випадків коронавірусу 18 січня. Тоді було зареєстровано 10 118 випадків.

За останніми даними, у країні наразі налічується 83 542 COVID-хворих, з яких 1 120 перебувають у лікарнях.

Від початку пандемії від коронавірусу в Ізраїлі померли 7 043 людини, 500 з яких - за поточний місяць.