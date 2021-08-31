В Израиле обнаружили рекордное количество новых COVID-заражений с начала пандемии

В Израиле зафиксировали 10 947 новых случаев коронавируса. Это самый большой суточный показатель заражений в этой стране начиная с пандемии COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times оf Israel.

Отмечено, что больше всего тестирований было проведено среди детей накануне нового учебного года.

После получения результатов выяснилось, что большинство выявленных новых заражений приходится именно на несовершеннолетних.

Местные СМИ отмечают, что власть не делала никаких объявлений об отмене или отсрочке начала обучения в школах.

Стоит отметить, что в последний раз Израиль фиксировал рекордное количество случаев коронавируса 18 января. Тогда было зарегистрировано 10 118 случаев.

По последним данным, в стране сейчас насчитывается 83 542 COVID-больных, из которых 1 120 находятся в больницах.

С начала пандемии от коронавируса в Израиле умерли 7 043 человека, 500 из которых - за текущий месяц.