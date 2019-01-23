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В Ізраїлі випробували нову систему ПРО

Новини » Політика    23.01.2019 - 02:28
В Ізраїлі випробували нову систему ПРО
Фото: прапор Ізраїлю (minagro.gov.ua)

Система здатна протистояти загрозам балістичних ракет

В міністерстві оборони Ізраїлю повідомили, що країна успішно випробувала систему протиракетної оборони "Стріла-3". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Так, дана система здатна протистояти загрозам балістичних ракет за межами атмосфери.

"Успішне випробування перехоплювача Стріла-3 стало важливою віхою в здатності Ізраїлю захистити себе від сьогоденних і майбутніх загроз у регіоні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, "Стріла-3" є частиною багаторівневої системи, яку Ізраїль розробляє для захисту як від ракет ближнього і середнього радіусу дії, випущених з Сектору Гази і Лівану, так і від іранських ракет великої дальності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військово-повітряні сили Ізраїлю (ВПС) атакували об'єкти в секторі Газа.

Зазначено, що удар був нанесений у відповідь на невдалий запуск ракети по території Ізраїлю. Так, в результаті авіаудару загинув один представник ХАМАС, четверо отримали поранення.

Як повідомляло РБК-Україна, Ізраїль піддав танковому обстрілу блокпост терористичного угрупування ХАМАС у відповідь на обстріл з їх боку на кордоні сектору Газа.

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