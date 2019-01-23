ВПС Ізраїлю завдали удару по сектору Газа

Фото: ВВС Ізраїлю (з відкритих джерел)

В результаті авіаудару загинув один представник ХАМАС

Військово-повітряні сили Ізраїлю (ВПС) атакували об'єкти в секторі Газа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jerusalem Post.

У повідомленнях йдеться, що ВПС Ізраїлю завдали удару по щонайменше двох цілях у Газі.

Зазначено, що удар був нанесений у відповідь на невдалий запуск ракети по території Ізраїлю.

Так, в результаті авіаудару загинув один представник ХАМАС, четверо отримали поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті авіаудару ізраїльських ВПС по цілям поблизу Дамаска (Сирія) загинула 21 людина.

За даними центру, загинули шестеро сирійських військових, а також 15 іноземців, включаючи 12 бійців іранського Корпусу вартових ісламської революції, також було завдано значної матеріальної шкоди.

Як повідомляло РБК-Україна, Ізраїль піддав танковому обстрілу блокпост терористичного угрупування ХАМАС у відповідь на обстріл з їх боку на кордоні сектору Газа.