ru ua
Вт, 21 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Ізраїлі готуються до п'ятих за три роки виборів до парламенту

Новость на русском →
Тель-Авів, Вівторок 21 червня 2022 01:57
В Ізраїлі готуються до п'ятих за три роки виборів до парламенту Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет і змінний прем'єр-міністр Яір Лапід зробили спільну заяву, в якій прокоментували рішення розпустити Кнесет. Країна готується провести п'яті вибори за три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NEWSru.co.il.

Беннет перерахував досягнення свого уряду і зазначив, що рішення розпустити парламент було прийнято після того, як стало ясно, що немає можливості продовжити дію Ізраїльських законів в Юдеї і Самарії.

"Мені стало ясно, що немає шансів уникнути серйозного збитку нашій безпеці і конституційного Хаосу", - заявив Беннет.

Змінний прем'єр-міністр Яір Лапід, який найближчим часом стане чинним прем'єр-міністром Ізраїлю на весь перехідний період, заявив своєю чергою, що високо цінує прем'єр-міністра Нафталі Беннета.

"Це дуже важливий лідер єврейського народу, і я впевнений, що ми ще будемо працювати разом", - сказав Лапід.

Свою заяву зробив глава опозиції Біньямін Нетаніяху.

"Сьогодні люди посміхаються, бо ми позбавляємося від найгіршого в історії держави уряду", - сказав Нетаніяху.

Він додав, що не виключає можливості створення альтернативного уряду в чинному Кнесеті, однак готується до виборів.

"Я не увійду в коаліцію з Мансуром Аббасом. Гідеон Саар відмовлявся входити в коаліцію зі мною, але готовий на союз з "мусульманськими братами", - заявив Нетаніяху.

Нагадавши, рішення про розпуск парламенту було прийнято на тлі того, що в кінці червня закінчується термін дії тимчасових законів щодо ізраїльського законодавства в Юдеї і Самарії. Опозиція відмовляється підтримати їх продовження.

Зазначимо, уряд Беннета в коаліції з Лапідом протримався більше року, він прийшло на зміну Кабінету Міністрів Біньяміна Нетаньяху, правління якого тривало безперервно 12 років. До цього протягом останніх років в країні пройшло кілька парламентських виборів, оскільки політичні сили не могли заручитися достатньою для сильного уряду підтримкою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль
NEWS
Єрмак оцінив ймовірність масштабної участі Білорусі у війні проти України
Єрмак оцінив ймовірність масштабної участі Білорусі у війні проти України
DAILY
Хто управляє економікою України і як влаштований Кабмін воєнного часу
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Хто управляє економікою України і як влаштований Кабмін воєнного часу