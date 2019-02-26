В Ізраїлі екс-міністра засудили до 11 років за шпигунство на користь Ірану

Гонен Сегев зізнався у шпигунстві на користь Ірану

Бывшего министра энергетики и национальных инфраструктур Израиля Гонена Сегева приговорили к 11 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщает израильская прокуратура, в рамках сделки со следствием Сегев признался в шпионаже и предоставлении информации Ирану с "намерением нанести ущерб национальной безопасности".

Отметим, Сегев уже отбывал тюремный срок за контрабанду наркотиков, подделку и мошенничество. Ранее его экстрадировали из Экваториальной Гвинеи, где он проживал последние годы. Сегев занимал пост министра энергетики Израиля в 1995-1996 годах.

Напомним, в январе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что авиаудары израильских ВВС по южным районам Дамаска (Сирия) направлены против военизированных формирований Ирана.

В прошлом году Иран обвинил Израиль в секретной разработке ядерного оружия.

Отметим, в отношениях Ирана и Израиля многие годы сохраняется враждебная позиция. В частности, Тегеран заявляет о нелегитимности Израиля как государства и отрицает тот факт, что евреи вообще являются народом. Израиль, в свою очередь, говорит об иранском экспансионизме, поддержке террористических организаций и ядерной угрозе.