В Ізраїлі автобус зіткнувся з двома автомобілями: десятки постраждалих, є загиблі
В Ізраїлі пасажирський автобус потрапив у ДТП на трасі №89, зіткнувшись з двома автомобіля. В результаті аварії загинули п'ять осіб, у тому числі троє дітей, постраждало близько 40 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Behadrei News.
Автобус зіткнувся з машиною таксі і вантажним автомобілем, і після удару перекинувся, перекривши шосе. В результаті аварії загинув водій автобуса, а також жінка з трьома дітьми з таксі. Крім того, троє постраждалих доставлені в реанімацію.
Рятувальники надали медичну допомогу близько 30 легко раненим пасажирам автобуса. Їх евакуювали до лікарень на автомобілях інтенсивної терапії та швидкої допомоги.
Для надання допомоги постраждалим в аварії залучена військова авіація. Вертольоти доставляють поранених в найближчі медустанови.
Multipurpose helicopters CH-53 Yasur of the special medical evacuation unit 669 of the Israel Defense Forces are involved in these minutes in an operation to rescue victims of a terrible accident involving a passenger bus on one of the country's highways.— The RAGEX - News (@theragex) September 29, 2021
#Israel pic.twitter.com/1kj69A2Xge