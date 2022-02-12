Ізраїль запевняє Литву, то не забороняв країнам Балтії передавати зброю в Україну

Ізраїль запевняє, то не забороняв країнам Балтії передавати ізраїльську зброю Україні. Про це повідомила спікер парламенту Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
За її словами, вона підняла це питання під час своєї поїздки до Ізраїлю на цьому тижні. Там вона зустрічалася з президентом країни Ісааком Херцогом і членами парламенту.
"Під час зустрічей з ізраїльськими політиками - спікером і депутатами Кнесету, головою Комісії у закордонних справах і обороні - я піднімала питання про інформацію, що з'явилася. ", - сказала Чміліте-Нільсен.
Вона уточнила, що
Нагадаємо, що раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ізраїль заборонив передавати свою зброю в Україну. Нібито таку заборону отримали Латвія, Естонія і Литва.