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Ізраїль запевняє Литву, то не забороняв країнам Балтії передавати зброю в Україну

Автор: Наталья Скороход

Ізраїль запевняє, то не забороняв країнам Балтії передавати ізраїльську зброю Україні. Про це повідомила спікер парламенту Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

За її словами, вона підняла це питання під час своєї поїздки до Ізраїлю на цьому тижні. Там вона зустрічалася з президентом країни Ісааком Херцогом і членами парламенту.

"Під час зустрічей з ізраїльськими політиками - спікером і депутатами Кнесету, головою Комісії у закордонних справах і обороні - я піднімала питання про інформацію, що з'явилася. ", - сказала Чміліте-Нільсен.

Вона уточнила, що

Нагадаємо, що раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ізраїль заборонив передавати свою зброю в Україну. Нібито таку заборону отримали Латвія, Естонія і Литва.

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