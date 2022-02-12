Ізраїль запевняє Литву, то не забороняв країнам Балтії передавати зброю в Україну

За її словами, вона підняла це питання під час своєї поїздки до Ізраїлю на цьому тижні. Там вона зустрічалася з президентом країни Ісааком Херцогом і членами парламенту.

"Під час зустрічей з ізраїльськими політиками - спікером і депутатами Кнесету, головою Комісії у закордонних справах і обороні - я піднімала питання про інформацію, що з'явилася. ", - сказала Чміліте-Нільсен.

Вона уточнила, що