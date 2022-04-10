Ізраїль запустив гуманітарний повітряний міст в Україну

"Ізраїль запустив гуманітарний повітряний міст до України. Протягом наступних кількох тижнів шість вантажних літаків привезуть ліки, медикаменти, продукти харчування тощо. Першу партію вже привезли в Україну", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що країна твердо стоїть на боці України.

При цьому він підкреслив, що Ізраїль створив польовий госпіталь в Україні для догляду за пораненими і робить все можливе, щоб допомогти припинити війну Росії проти України.

Нагадаємо, Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 46-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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