Ізраїль твердо стоїть на боці народу України, - прем'єр

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що Ізраїль твердо стоїть на боці України. При цьому він підкреслив, що Ізраїль створив польовий госпіталь в Україні для догляду за пораненими і робить все можливе, щоб допомогти припинити війну Росії проти України.

"Що стосується війни в Україні, Ізраїль твердо стоїть на боці народу України і збирається продовжувати наші зусилля, щоб допомогти зменшити страждання і припинити кровопролиття", - заявив він.

Беннет додав, що Ізраїль направив кращі медичні команди для створення найсучаснішого польового госпіталю на території України.

"Мені повідомили, що вони вже прийняли і вилікували понад 500 пацієнтів. У цей момент, в цей самий момент, лікарі і медсестри ризикують своїми життями, щоб врятувати життя тих, хто цього потребує. Я пишаюся тим, що робить Ізраїль. І, звичайно, ми робимо все можливе, коли нас просять внести свій внесок у зусилля з припинення цієї війни. Ми робимо це, підтримуючи тісну координацію з США і з нашими європейськими партнерами", - підкреслив Беннет.