Ізраїль знищив палестинський завод з виробництва боєприпасів

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали авіаудар по ряду об'єктів палестинських бойовиків в секторі Газа, в результаті чого був знищений завод з виробництва боєприпасів. Про це йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю (ЦЕХАЛ) в Twitter.

Повідомляється, що авіаудари були нанесені у середу, 13 листопада. В результаті удару були знищені штаб-квартира угруповання "Ісламський джихад", збройовий склад і будинок учасника угрупування, відповідального за запуск ракет і зберігання зброї.

"Це будівля "Ісламського джихаду" використовувалося для виробництва ракетних боєголовок і виробництва ракет великої дальності, подібних тим, які були запущені сьогодні в ізраїльських цивільних осіб. Ми вразили цю мету", - повідомили в ЦЕХАЛ.

Також в оборонному відомстві повідомили, що з сектора Газа в бік Ізраїлю було випущено більше 220 ракет.

Нагадаємо, 12 листопада поновилися бойові дії між Ізраїлем і палестинськими бойовиками. Причиною стала ліквідація Ізраїлем одного з командирів палестинського угруповання "Ісламський Джихад" Баху Абу аль-Атта під час удару по сектору Газа.

У результаті ескалації конфлікту Ізраїль ввів особливе положення, в ізраїльському тилу" і в населених пунктах в радіусі 80 км від сектора Гази.