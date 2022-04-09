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Ізраїль зміцнює кордон на Західному березі річки Йордан через теракт в Тель-Авіві

Фото: Ізраїль зміцнює оборонні загородження на кордоні з палестинськими територіями (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Ізраїль зміцнює оборонні загородження вздовж кордону з палестинськими територіями на Західному березі річки Йордан після теракту в Тель-Авіві. З'ясувалося, що стрілець проник в країну через пролом в захисних спорудах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Командувач армією оборони Ізраїлю Авів Кохаві заявив, що військові посилюють активність уздовж "зеленої лінії", яка розділяє ізраїльську територію і Західний берег річки Йордан. За його словами, розпочато роботи по зміцненню оборонних загороджень, оскільки терорист проник в країну через пролом в огорожі.

Крім того, до кордону з палестинськими територіями додатково перекинуть три роти ізраїльських військових. Кохаві закликав військовослужбовців не допустити до Ізраїлю терористів.

Нагадаємо, ввечері 7 квітня в Тель-Авіві терорист відкрив безладну стрілянину в центрі міста. В результаті загинули 2 людини, ще 13 отримали поранення. Поліція ліквідувала нападника.

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ІзраїльПалестинаТерактТель-Авив