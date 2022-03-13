Ізраїль сумнівається в необхідності приймати переговори України і Росії, - JP

Зокрема, видання з посиланням на дипломатичне джерело зазначає, що Росія не відкинула ідею переговорів у Єрусалимі. Але поки що Ізраїль не впевнений, що має проводити переговори у себе.

"З нашого досвіду ми знаємо, що переговори, які не мають шансів, призводять до погіршення ситуації на місцях. Ми повинні подивитися, чи зможемо ми дійсно бути корисними. Якщо буде прорив, ми зробимо все, що завгодно", - зазначив він.